國民黨主席將於9月25日改選，棄保效應已經開始發酵？針對外傳的「棄江保朱」說法，爭取連任的江啟臣強調，他對自己有信心、只有沒信心的人才去操作棄保。而針對對手卓伯源提出彰化有資格升格第七都，以及九二共識應該深化等議題，江啟臣也提出看法。

對於國民黨主席候選人張亞中聲勢看漲、外界有「棄江保朱」的傳言，江啟臣說，通常會操作棄保，就是表示自己的選情很危急、對自己沒有信心，這樣的操作手法相當惡質；有自信的候選人就應該在自己的選戰節奏上、照著自己的節奏去走，爭取選民支持，他對自己很有信心。

而彰化是不是真的較有資格升格為第七都？江啟臣認為，升格或合併的根本，各縣市首長最關心的還是資源分配、財政收支劃分與地方發展等，如何調整能讓政府施政更有利、人民更有感，不管要升格或合併，都應該採納民意且地方鄉親有共識，而非為了特定政黨或人士的需求而倉促草率通過立法、修改現有法律。

針對兩岸議題，江啟臣也強調，他一向正面看待九二共識，之前黨內、黨外重新檢視九二共識時，就有提過應將它說清楚，卓提的深化九二共識，其實也是呼應他過去講過的九二共識PLUS，不管台灣內部或兩岸之間，本來就是正面看待九二共識。