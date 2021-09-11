台北地院由勞務承包公司派遣的張姓男工友，自掏腰包買微波爐給法官使用，卻因違反規定「被自願離職」，超過40名法官連署向院長請願，希望重視勞工的工作權，法官論壇上也有人留言聲援，認為工友只是微不足道的小人物，北院高層的做法，已經對工友造成很大的傷害。

暱稱「柔軟」者在法官論壇發表他對整件事的感想，他說，據他了解，工友因為年終收受了法官感謝的「獎金」，對法官的善意想要有所回應，又怕遭拒，從而想出了一個辦法，就是買一個微波爐給法官室的法官使用，為了不讓其他人發現他的善意，所以才會對不同人有不同的「說法」。

柔軟指出，北院聲明與事實相符，但他無法認定做這樣的新聞稿，一個人做錯了事情，法官會想知道他的動機，了解他的手段、結果後，再作衡量、處置。

柔軟說，該工友的善意，既然沒有說出來，如何知道他的善意？薪資不高的工友花了幾千元買1個他從來不使用的微波爐（據法官稱沒有見過他使用），放在法官室供法官使用，難以理解對他有何好處，只能理解應是不想讓法官拒絕，也不好意思說是他買的，「我認為他是善意的。」

就手段而言，工友明知法院有關電器使用的規定，的確違反內規，但這樣的電器使用規定，卻不拘束大人們，只拘束基層，恐怕讓人不服；就結果言，法院多支出了電費，也不是工友使用的，而是他害法官做了違反內規的事，並增加總務科及長官的麻煩。

柔軟說，善意在這個社會已是彌足珍貴，工友有錯也應懲罰，但似乎沒有必要用這樣的結果來懲罰。固然，這件事是承包商作的決定，但如果法院想留人，承包商應該也不會反對。

柔軟表示，作為法官，常作的決定就是審酌人的動機、手段、結果，這樣的事發生在自己身旁，卻只能看著他發生，一點辦法都沒有。對大人來說，他只是一個微不足道的工友，隨時可請他走路，但仍讓人不捨，新聞稿說了一些事實，媒體簡化成工友「說謊」，這對個想要回報法官的小人物，會有多大的傷害？

柔軟並指，法官每天做了這麼多決定，對做錯事的人有所懲罰，但也不能讓人擔了不該擔的罪名，新聞稿的「事實」讓他有些受傷，因為只說了一部分事實，建議大人們日後可再婉轉一些，讓有善意的人不要受傷，也別讓連署的人覺得反而害了他，日後也許改變這個世界的，正是這樣的善意，不要輕易的抹煞了這樣的善意。