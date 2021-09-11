新華社報導，大陸國家廣電總局網絡視聽節目管理司於9日召開進一步加強網絡視聽文藝節目及人員管理工作座談會。

會議指出，網絡視聽是重要的宣傳思想文化陣地，當前，網絡視聽文藝創作生產非常活躍，已經成為引領網絡文藝發展、繁榮影視創作和發展社會主義文藝的重要力量。但是，網絡文藝節目在快速發展過程中，也暴露出追星炒星、泛娛樂化、片面追逐商業利益等突出問題。網絡視聽文藝工作者要提高政治站位，從加強網絡意識形態陣地管理及為民族復興、淨化行業生態、引領社會風氣的高度，認識進一步加強網絡視聽文藝節目及人員管理的重要性、緊迫性。

會議強調，要堅持從嚴從實、標本兼治，有效廓清網絡視聽文藝領域風氣，以堅決有力的實際行動讓人民群眾看到變化、見到效果。

一是切實加大監管力度。各級廣播電視主管部門要認真落實意識形態工作責任制，強化主管主辦責任和屬地管理責任。要繼續深化網絡綜藝節目專項整治工作成效，不得播出偶像養成類節目，不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目，選秀類節目不得設置場外投票、打榜、助力等環節和通道，堅決抵制「唯流量」、泛娛樂化等不良傾向，堅決抵制違法失德藝人利用網絡平台發聲出鏡。要繼續落實片酬管理核查制度，與稅務等相關部門加強工作聯動，強化信息共享，堅決打擊「天價片酬」「陰陽合同」。

二是壓緊壓實平台責任。網絡視聽節目服務機構要堅持把社會效益放在首位，自覺擔負媒體責任和社會責任，要堅決抵制調侃醜聞、炒作熱點、製造對立等錯誤做法，抵制「唯流量」、「唯顏值」的畸形文化。

三是切實加強文藝評論。堅持嚴肅客觀全面地評價作品，不斷提升文藝評論的專業性，充分發揮倡優抑劣作用。

四是切實強化行業自律。行業協會要進一步強化行業自律和從業人員培訓，教育引導全行業守法崇德尚藝，共同建設良好網絡生態。