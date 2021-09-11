1名義交日前在台中市南屯區一處十字路口執行勤務時，眼見紅綠燈號改變，高舉指揮棒要求紅燈路口車輛停止行駛時，發現1輛轎車竟闖紅燈、直直往前開，他索性直接走上前「肉身擋車」，讓對方駕駛嚇到在路中急煞，並默默倒車回路口，許多網友稱讚該義交的勇猛行為，也有人說「交警大哥別跟三寶賭命啦」。

YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」日前分享1則影片，台中市南屯區一處十字路口7日下午5時許，1名義交站在下班交通尖峰時刻、車來車往的路口疏導交通，站在十字路口的中央，身體與每輛通過的轎車距離甚近，讓不少網友看了捏把冷汗，不過之後更發生驚悚的一幕。

義交「肉身擋車」阻闖紅燈駕駛 驚悚1幕網嚇壞：別賭命

影片中，該名義交眼見路口紅綠燈燈號改變，準備高舉指揮棒，作勢要求紅燈路口來車需停止行駛，沒想到1輛轎車疑似欲搶黃燈不成，直衝路口後遭義交直接走上前「肉身擋車」，駕駛見狀緊急停在路中，義交隨後更直接走到車頭前要求倒退，勇猛行為全被其他駕駛拍下，影片標題更寫道「交警大哥別跟三寶賭命啦」。

其他網友則留言說，「這種交警，直接respect」、「太帥了，辛苦義交伯伯了」、「在這個交通的野蠻國度，敢用肉身擋車真的很猛」、「祝義交大哥平平安安，但真的不要，你的生命比違規更可貴」、「好帥，我這輩子沒看過這麼帥的交警」、「支持這個義交，很多有義交或交警的路口還是一團亂，實在不知道要這些交管人員幹嘛」、「該擋沒錯啊，你放他過去反而被他爽到」。