璨樹颱風步步進逼台灣，今日下半天開始影響台灣劇烈，台灣高鐵公司表示，今日全線列車正常營運，並在今晚公布明日行駛狀況。交通部台鐵局則調整下午的營運規劃，以南迴線影響較多。

高鐵公司表示，各車站、基地、維修單位及全線保全已完成相關防颱作業，今日全線可正常營運。至於明日的營運模式，會在今晚8時前公告。

台鐵局稍早宣布調整下半天的營運，西部幹線基隆－潮州站間，各級列車正常行駛，僅127次（南港13：14－潮州17：39－台東）改行駛至潮州站止。

東部幹線部分，台北－花蓮站間各級列車正常行駛，花蓮－台東站間除326次（花蓮16：26－台東18：35－新左營）全區間停駛外，各級列車正常行駛。

南迴線部分，逆行（新左營開往台東方向）自707次（新左營13：53開）開行後，全部停駛；順行（台東開往新左營方向）自374次（台東16：55開）開行後，全部停駛。其餘各支線均正常行駛。

公路總局昨密切注意10條公路，至今日上午尚未傳出災情。

民航局統計，截至上午10時，國內線取消36架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消2架次。

航港局指出，11日有7條航線、46航次停航，全部停航有基隆－馬祖、南竿－東引、富岡－綠島、富岡－蘭嶼、後壁湖－蘭嶼。部分停航則有東港－小琉球停航24航次、鹽埔－小琉球停航6航次。