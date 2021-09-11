Thinking about being a ref for mma and pursing my dream into the ufc.. what do y’all think? — Michael Carter-Willi (@mcarterwilliams) September 10 2021

面對自己傷痛不斷的NBA職業生涯，下個月才滿30歲的魔術後衛卡特威廉斯已經萌生退休念頭了嗎？卡特威廉斯11日突然發推表示，「正在考慮成為一名MMA(綜合格鬥)裁判，好讓我進入UFC(終極格鬥冠軍賽)的夢想成真，你們大家怎麼想？」

也難怪卡特威廉斯這麼快就萌生退休想法，因為他屬於標準的職業生涯「開高走低」代表，他在2013年第11順位被七六人選上，原本外界並不看好他的表現，卻在2013-14年開幕戰面對衛冕軍熱火，交出22分、7籃板、12助攻與9抄截的驚人數據。

就當外界開始把卡特威廉斯捧成未來之星之後，傷痛問題就開始找上他，也讓他職業生涯從此陷入黯淡，更被不少球隊丟來丟去，除了七六人，他更待過公鹿、公牛、黃蜂、火箭及魔術等隊，只要他稍有好表現，惱人傷痛就會再次找上門。

卡特威廉斯上季場均8.8分、4.5籃板及4.2助攻，卻因傷痛問題只打了31場例行賽，目前他跟魔術僅剩1年合約，相當熱愛MMA與UFC的他，想要真正達成當上MMA裁判的目標，還必須等到明年才行，當然也要MMA願意讓他成為裁判才行。