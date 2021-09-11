南投縣教育處長陸正威11日上午到草屯國中視察學生學力檢測情形。（盧金足攝）

南投縣教育局今天採取學力測驗同等規格，展開全縣學力測試。（盧金足攝）

南投縣教育處長陸正威11日上午到草屯國中視察學生學力檢測情形。（盧金足攝）

線上教學效果如何？南投縣國中小近8000學生學力檢測

受嚴峻疫情衝擊，造成學生超過3個月停班不停課，改以線上教學，但對著螢幕上課，學習效率如何？南投縣府11日在全縣各國中辦理8及9年級學生學力檢測，採全面紙筆普測，總計7878名學生參與受測，追蹤學生學力表現，也為明年會考準備。

學習不能大「疫」，學生因為防疫宅在上課，無法像在教室內可以由老師直接觀察學習態度和效率，為檢核防疫停課學習情形，南投縣教育局今天採取學力測驗同等規格，展開全縣學力測試。

南投縣教育處長陸正威表示，受測學校含分校及分班，參加測驗計有8年級146班，學生3854名；9年級165班，學生4024名，總計共有7878名學生參與受測，完位依照學測試場方式，上午7時50分起舉行，國中第一節施測社會、第二節施測數學、第三節施測國文、第四節施測自然及第五節施測英語文，施測題型為選擇題。

施測監試人員由各校教務、教導主任擔任，並由教學組長協助監考教師進行施測工作，施測時為求嚴謹，各班之監考教師由受測學校原擔任班級級任老師交換進行監考。

「測驗提供南投縣提升學生國語文、數學、英語文、社會及自然能力教學策略」，陸正威說，建立國中學生學力發展追蹤性資料，作為國中會考先前準備以擬訂教育政策依據，校長與老師辦學績效也可以做為評比參考。

為落實108課綱，出題委託亞洲大學並結合南投縣國中國教輔導團員籌組命題團隊，從系統化的角度，掌握與規劃學習評量，依據教學目標研擬適切的評量方式、評量內涵，發展多元的評量，標準化測驗有效檢測學生學習品質。

教育處強調，該測驗成績不做公開評比之用，運用學力追蹤暨輔導計畫，獎勵教學成效卓越的教師，協助輔導學校提升教師教學效能及學生學習成效，提升本縣教育會考能力達基礎以上人數。

陸正威指出，教師運用「學生能力檢測」結果，規畫學習扶助方案，提升學生基本能力，共備實作歷程，促進教師經驗交流，學習設計素養導向教材、激發教師創新思維，增進教師素養導向題型設計能力。

草屯國中在持續進行學力檢測及學習扶助下，今年的國中會考英文，數學，自然三科在增A減C的進步率都超過3％以上，學生學習從平時學力測試中，增加自信也學習考試臨場感。