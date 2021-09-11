外媒報導，美國正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，對此，行政院長蘇貞昌今（11）日表示，很感謝相關國家都往此方向發展，台灣的能見度更高。

蘇貞昌表示，台灣人的代表處本來就叫台灣代表處，符合事實、方便辨識、容易區隔，很感謝相關國家都往此方向發展，往此方向發展後台灣的能見度更高，這些年來蔡總統和全體國人努力讓台灣被看見，大家多加油，讓台灣被尊敬、被看見。