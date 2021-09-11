拜登政府考慮更改駐美代表處名稱？蘇貞昌回應了 11:142021/09/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。圖為蘇貞昌10日到西螺鎮漢光果菜市場視察蔬果採收及包裝作業。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒報導，美國正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，對此，行政院長蘇貞昌今（11）日表示，很感謝相關國家都往此方向發展，台灣的能見度更高。 蘇貞昌表示，台灣人的代表處本來就叫台灣代表處，符合事實、方便辨識、容易區隔，很感謝相關國家都往此方向發展，往此方向發展後台灣的能見度更高，這些年來蔡總統和全體國人努力讓台灣被看見，大家多加油，讓台灣被尊敬、被看見。 行政院長蘇貞昌今（11日）表示，很感謝相關國家都往此方向發展，台灣的能見度更高。（葉書宏攝） 顧立雄赴美與會？傳拜登政府慎重考慮我方請求：更改駐美代表處名稱 波蘭為何捐贈台灣40萬劑AZ？ 駐台代表親曝原因 #拜登政府 #駐美代表處 #蘇貞昌 #台灣 #代表處 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東西問》為何看好香港經濟的未來？（夏春） 10:432021/09/11 海納百川 室內通風做對了嗎？專家曝常被誤解的室內防疫關鍵 07:132021/09/11 健康 駐美處更名進行中？ 外交部：全面提升台美關係是長期努力目標 09:092021/09/11 政治 中美領導人再度通電話 習近平稱搞好中美關係是必答題！拜登無意改變一中政策 04:102021/09/11 焦點要聞 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 10:112021/09/11 生活 台灣請求更改駐美代表處名稱 傳華府正認真考慮 04:372021/09/11 國際 駐美處更名？江啟臣：促成疫苗先到貨更重要 10:252021/09/11 政治 氣候變遷＋疫情衝擊 台灣的智慧農業煉金術 04:102021/09/11 財經要聞 中正紀念堂轉型擬拆銅像 鄭麗文嗆問蔡政府：這是防疫期間重大問題嗎 08:362021/09/11 政治 苗縣推動客語績效 全國打頭名 04:102021/09/11 地方新聞 東協博覽會登場 王岐山盼強化RCEP作用 04:102021/09/11 焦點新聞 政治熱門新聞 波蘭為何捐贈台灣40萬劑AZ？ 駐台代表親曝原因 - 政治 柯文哲批中央「疫苗買來打一打不就解決了」 蘇貞昌10字回應 - 政治 促轉會擬拆中正紀念堂蔣公銅像 蘇貞昌回應了 - 政治 頭條揭密》三星堆考古大驚奇 改寫中華歷史源於黃河流域理論 - 政治 徹底落實轉型正義 中航榮譽董事長彭蔭剛建言：總統府、台北賓館一起拆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。