一名陸軍步兵訓練指揮部離譜連長，因懶散沒早點名，且不帶部隊操課擅自離營遭記過，但該位連長不知改過，還帶著10餘名男女官兵，以替女輔導長慶生為由前往KTV喝酒，席間連續對輔導長及女兵肢體碰觸，遭同袍制止後當場摑3名士兵巴掌，回到連上又掌摑安全士官巴掌，事後遭記三大過撤職，但連長認為不符比例原則告上法院，遭到法官駁回。

根據判決書記載，該位上尉中隊長任職陸軍步兵訓練指揮部期間，於民國105年10月19日未主持中隊早點名，部隊野外操課期間未隨隊跟課，且擔任彈藥領取人未負起彈藥保管之責任，又未經報備擅自離營、脫離部隊掌握等違失行為，遭步訓部學員生總隊部記過一次。

當中隊長升值為連長後，於106年7月27日20時餘許，與該連男女官兵共計10餘人，以幫連輔導長A女慶生為由，前往營區外之KTV包廂喝酒飲宴，竟藉著酒意，對女輔導長不當肢體碰觸，還刻意用身體貼近王姓女兵，但遭到對方勸告「遠一點不要站這麼近」，該位連長不理，在場的女兵男友及同袍3人見狀上前解圍，反被連長呼巴掌。

未料該位連長結束飲宴返營後，竟然在連隊安官桌前，對執行值星勤務之中士摑掌臉部，質問為何不參加聚會，事後遭到記一大過處分。由於前案該位連長已被記2大過，經一年內累積為三大過後遭到撤職。

但是連長認為國防部懲處有違比例原則，因此提出訴願及行政訴訟。法官審理後認為，根據國軍風紀規定第29點違規規定：「(一)行為粗暴、言行不檢。」第54點杜絕飲宴應酬規定：「（六）嚴禁官兵以『破冬、破百、破月』或慶生等名義，藉機飲宴餐敘。國防部鑑於軍人負有作戰之特殊任務，對軍令有絕對服從之義務，為免違紀情事致危害軍譽及影響部隊戰力而訂定之行政規則，並無違反法律保留原則。

法官審理後也認為，該位連長自105年10月間迄於106年8月間止，連犯四次違紀案，分別核予記過1次、記大過1次，雖經過訴願仍遭陸軍駁回，合於1年內累計記大過3次之軍官撤職要件而將連長撤職，於法並