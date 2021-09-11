越南新冠疫情嚴峻，威宏-KY(8442)配合當地政府防疫措施，採取「三就地」或只進不出等防疫政策，影響實際生產出貨情況，威宏表示，預期9月越南疫情可望獲得有效控制，各大客戶並未因此下修訂單數量，待正式恢復生產動能，第4季旺季營運仍可期待。

為有效分散生產風險，威宏積極拓展不同國家區域的生產基地，日前已拓展柬埔寨廠房規模，租用兩地約可擴增15~20條產線，待客戶正式驗廠通過後，將使威宏集團旗下產線調配更具彈性空間，並更有能力迎接全球經濟復甦後的訂單爆發期。

目前歐美國家疫苗覆蓋率穩定上升，威宏指出，各大運動相關及輕奢包袋客戶對市場規模不斷擴張仍抱持相當正向態度，下單動作積極且訂單量大，可望推升營運重返榮景。

威宏8月營收受到東南亞生產期地疫情反覆的影響，月減高達27.7%，但若以前8月營收來看，年增有32%，目前在手訂單掌握度仍高。