強颱璨樹來襲，新竹市府開設二級災害應變中心，11日上午8時許舉辦第一次工作會議，消防局指出，今天下午至隔日，竹市將有較強陣風，呼籲民眾做好各項防颱準備，市府團隊也已做好相關工作，包括加強防汛、抽水機等整備，針對易積淹水路段，已加強清溝與巡檢，另原計昨日開展的新竹光臨藝術節科技未來燈區今明兩天將暫時關閉，新竹漁港波光市集今明兩天也暫停營業。

璨樹颱風雖然是強烈颱風，但由於路徑與地形的影響，暴風圈所帶來的風雨威脅較小。消防局指出，依據預報璨樹颱風帶來之風雨影響本市最嚴重時間，將落在12日上午11時到周一的清晨4時左右，總雨量預估60-100mm，平均陣風4-6級，最大陣風6-7級。

為避免暴風圈風力造成之危害，林智堅請竹市各級單位與相關事業單位應加強防災應變準備，注意鷹架、路樹、廣告招牌、施工中組件圍籬的強固，並宣導民眾避免颱風期間從事戶外活動與外出。

林智堅指出，明日竹市疫苗施打站未開設，戶外疫苗施打站也已提早做好防颱準備及各項防颱措施，例如帳篷固定及桌椅物品撤離等，等颱風一過，須於最短時間內恢復正常施打運作，建構防疫安全防護網。

最後，林智堅請行政處利用大眾傳播媒體，加強宣導防颱期間自主防災重要性，請所有單位及市民提高警覺，並透過氣象局隨時掌握天氣變化，或注意竹市官方網站、市府官方帳號LINE相關社群網站等即時防救災相關資訊。