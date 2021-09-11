大陸國家衛健委網站11日公布新增新型冠狀病毒肺炎疫情消息，10日0-24時，大陸在福建新增本土病例1例、本土無症狀感染者4例。福建莆田市仙遊縣已緊急動員，11日發布公車停運通知：應疫情防控要求，自9月11日起，仙遊縣公交公司所有公車輛暫停運行，恢復執行時間另行通知。

大陸國家衛健委網站11日消息，大陸新增確診病例25例，其中境外輸入病例24例（雲南13例，河南3例，上海2例，福建2例，廣東2例，山西1例，四川1例），含5例由無症狀感染者轉為確診病例（河南2例，廣東2例，四川1例）；本土病例1例（在福建莆田市）。無新增死亡病例。新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

福建衛健委11日消息，境外輸入疫情部分，9月10日0~24時，福建省報告新增境外輸入確診病例2例，新加坡、喀麥隆各輸入1例（均為莆田市報告）。

本地疫情部分，9月10日0~24時，福建省報告新增本土確診病例1例（莆田市報告），報告新增本土無症狀感染者4例（莆田市報告）。

自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例1例，目前住院1例（莆田市1例），無死亡病例；現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察4例（莆田市4例）。目前密切接觸者有400人正在接受醫學觀察。