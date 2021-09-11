走路走到鞋子開口笑，許多人第一個念頭就是趕快買個快乾膠把鞋底黏回去。迅速黏著的快乾膠使用雖然方便，但一不小心就黏住雙手、頭髮，要是不小心噴入眼睛就更糟糕。知名Youtuber《超認真少年》許廷瑞提供三秒膠黏住雙手時的解方，也提醒使用時的注意事項。

●使用時 戴眼鏡護目 噴入眼快沖水

許廷瑞提醒，使用快乾膠時最好戴著眼鏡或是護目鏡，保護眼睛。快乾膠廠商也提供緊急處置建議，若是膠水不慎噴入眼中，可以先用清水沖洗眼睛，稀釋並讓快乾膠水盡量流出；若是黏住眼皮，同樣也是多沖水，千萬不要硬撐開眼睛，兩者都要盡快就醫，由醫師處理。

●黏住雙手 試試原子筆與溫熱水

曾有網友實測被乾膠黏住手時，將手指放入溫熱的水中，盡量互相摩擦，就有機會解開手指。不過許廷瑞提供另一招。

原來他利用原子筆輕轉的剝離效應，將筆頭置於兩手指尖，以不會疼痛的力道輕輕轉動，慢慢往前推，也能成功解開黏住的手指。

利用原子筆輕轉的剝離效應，可能也能解開被快乾膠黏住的手指。(截圖取自《超認真少年》Youtube)

無論如何，雖然有事後解套的方式，還是要提醒使用快乾膠時提高警覺，並且不要與眼藥水等類似物件放在同處，以免誤用造成難以彌補的傷害。