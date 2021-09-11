雙北疫情升溫，校園確診、停課連環爆，國民黨台北市議員應曉薇表示，雙北為共同生活圈且人口密集度高，民眾可能透過大眾捷運、公車上班上課，雙北人口多達近700萬人，面對Delta病毒入侵，政府防堵的策略之一就是提早打疫苗，沒理由要等到23日。

應曉薇指出，BNT疫苗上周到台93萬劑，其餘疫苗也陸續抵台，中央疫情指揮中心及教育部決定23日起開放12至17歲學生造冊施打。

應曉薇認為，雙北面臨病毒威脅，台北市許多學生又由新北市跨區就讀，根據統計至昨日下午北市有12所國中小、幼兒園受到疫情影響停課或預防性停課，師生居家隔離人數達405人，停課人數為1536人，市長柯文哲應向中央反應，指雙北學生有提早施打疫苗的必要與迫切性。

應曉薇透露，許多家長也反應，近日已配合學校繳回疫苗接種評估暨意願書，學校、家長、學生都準備好了，沒理由還要等到23日再施打，家長透露希望孩子能儘早施打疫苗，「學校一風吹草動就需要停課，除造成家長不便更造成學生恐慌，有疫苗就快打，何苦等到23號？」。