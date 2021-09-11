前東森財經主播劉芯彤，外型亮眼加上流利口條，被封為「正港美女主播」，常在社群網站與粉絲分享日常的她，在臉書爆料梳化室常有主播衣服和配件無端消失，沒想到抽絲剝繭查到「兇手」後，對方竟沒有因為被抓包而收手，讓所有人感到相當無言。

劉芯彤表示梳化室常傳出『主播私人衣服、耳環配件』消失等事件，此事讓主播群組整個炸鍋，她表示跑新聞的人很會抽絲剝繭，從消失衣服都是Ｓ號的開始循線追查，很快就查到「兇手」就是長相甜美，畢業於國內最高學府的主播「小雅」，沒想到眾人詢問她時，對方竟表示：「那天我穿錯裙子啦，明天拿回來還」、『剛好那天衣服髒了，想說放在服裝間的衣服，都是廠商的衣服，就穿回去，忘了拿來啦』，理直氣壯的模樣令眾人傻眼。

主播手腳不乾淨的消息，立刻成為大家茶餘飯後的話題，不過令人驚訝得是當事人並未因為被抓到而收手，服裝間的衣服持續不見，每回依舊在她的位置找回失蹤的服裝甚至配件，原本主播們正討論是不是該裝監視器，但決定架設的同時，「小雅」就提出辭呈離職了，之後就再也沒有傳出服裝消失的事件。

對此，網友紛紛留言：「因為她覺得不是偷!只是借久一點，自我感覺良好的人，永遠都不覺得自己有錯」、「有時是身心問題造成的，無解且無法根治」、「很想和別的主播一樣厲害吧，自己太大壓力才這樣」，對此有人詢問為何不直接報警？劉芯彤則回應：「主播都是好人了，只有私底下跟她說，不想鬧大事情。」