1名網友昨（10）日深夜駕車行駛在新北市平溪的山路上，因天色昏暗發生車禍，他事後發文說「1位為了躲避強颱，攜著腹中胎兒，冒險穿越馬路的『母親』遭撞上」，並曝光血腥的現場照，原來遭撞的是隻來路不明的懷孕母豬，駕駛當下還打給友人說「你家砧板有多大？我這裡有傷者需要緊急手術」。

該名網友在臉書爆廢公社發文表示，他昨日（10）晚間獨自駕車行駛在新北市平溪往貢寮的山路上，因天色昏暗、沒有路燈之下，他意外撞上1隻懷孕的母豬，他連忙聯絡親友協助處理；事後他拍下懷孕母豬的現場照，只見母豬頭部流出大片鮮血，肚子處有明顯隆起，疑似已近臨盆。

該名網友昨日（10）晚間獨自駕車行駛在新北市平溪往貢寮的山路上，因天色昏暗、沒有路燈之下，他意外撞上1隻懷孕的母豬。（翻攝自臉書爆廢公社）

該網友事後還PO文說燈「1位為了躲避強颱，攜著腹中的胎兒冒險穿越馬路的『母親』不幸被一台鐵灰色的轎車撞上」，他還對朋友笑說「你家砧板有多大？我這裡有傷者需要緊急手術，還記得急診室的春天怎麼演嗎？」他在文中並未透露後續如何處理，僅說母豬已被朋友載走處理。

其他網友則留言說，「雖然我有吃豬肉，但依舊覺得有些難過」、「可以留豬腳給我弔念嗎」、「看到牠大大的肚子，心裏一陣酸，阿彌陀佛」、「牠真的有孕在身嗎？只有我覺得好可憐嗎」、「現場照片有點驚悚」、「還是要替母豬說聲RIP」。據悉正常受精的母豬平均一胎可生12至16隻小豬。