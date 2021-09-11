今年第14號颱風璨樹威力持續增強，中心氣壓已降到905百帕、近中心最大風速每秒60公尺，成為今年至今威力第2強的颱風，日本氣象廳呼籲沖繩縣等地民眾嚴防可能強風大雨。

日本氣象新聞（Weathernews）報導，今年威力最強颱風是第2號的舒力基，威力達到高峰時的中心氣壓為895百帕、最大風速每秒60公尺，璨樹可說是僅次於舒力基、今年至今第2強的颱風。

日本沖繩地方已開始受到璨樹影響，明天可能出現大雨、暴風及大浪；雖然璨樹相對來說暴風半徑較小，日本會直接受到影響的地區以先島群島為主，但沖繩本島及石垣島等地民眾仍需嚴加防範。

根據日本氣象廳預測颱風路徑，璨樹今天晚間9時中心位置將位於台灣東南方海域，之後朝北北西移動，預計12日上午9時稍微轉朝北北東、以每小時15公里速度沿台灣東部海域移動。

璨樹未來在離開台灣後的行進路徑仍難以預測，但有接近日本九州地方可能。