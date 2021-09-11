詹姓男子今年4月間在台北捷運M6出口，隨機挑上1名洪姓女路人，佯稱悠遊卡不見了，向洪女商借500元，錢到手後轉身就跑，因而挨告詐欺。台北地檢署查出，詹男時當壯年，卻長期在車站徘徊，利用民眾愛心詐取財物，因此除了將他起訴，並建請法院給予強制工作處分。

起訴指出，30歲的詹男今年4月15日晚間7點40分許，在台北捷運M6出口處，向路過的洪女洋稱悠遊卡遺失，希望借錢搭車；洪女誤信為真，交付500元鈔票後，詢問日後要如何還款，詹男一聽竟轉頭就走，沒有留下任何聯絡資訊，洪女這才驚覺受騙，報警提告。

詹男到案後雖承認有拿500元，但否認詐欺，辯稱他不是借錢，而是向洪女乞生活費，離開現場就是怕洪女以為是借錢。

檢方查出，詹男長期在大眾運輸系統車站內徘徊，物色往來民眾，利用他人的愛心，自稱無資力購買車票，致民眾誤信為真，交付數百元至數千元不等的金額，犯罪足跡遍及士林、新北、台中、高雄等處。

檢方並指，詹男今年2月才剛出監，出監不到2個月又犯本件詐欺犯行，參酌詹男年僅30歲，正值壯年，卻不靠工作謀生，多次以相同手法詐欺他人財物，每次涉案都言詞狡辯文過飾非，即使入監也無法改正，因此建請法院給予強制工作處分，以矯正其犯罪習慣。