台新金(2887)旗下台新銀行自2017年起成為第一家與國軍合作的民營銀行，目前已是國軍第二大薪轉服務銀行，僅次於中華郵政。台新銀靈活的消金業務和便捷的數位理財爭取國軍市場的心占率。台新銀今宣布將推出「國軍好康理財五倍送」慰勞辛苦國軍官兵。

台新銀行表示，新冠肺炎疫情一波未平，Delta、Mu變種病毒一波又起，已引起全球經濟及社會動盪。針對疫情默默付出辛勤的國軍官兵弟兄們，在疫情期間，不僅對內要積極支援各類防疫任務，對外也要維持國防戰力，更確保國人安全。台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，政府為減緩不景氣影響國民生計，推出振興經濟五倍券，以活絡民間各產業。台新銀將加碼推出「國軍好康理財五倍送」，為辛勞的國軍英雄提供五項優惠。

第一項是提供優惠存款方案，可增加薪資存款利息收入，只要是現職國軍官兵選擇薪資入帳台新銀行帳戶，即可申辦「優質薪轉儲蓄存款專案」，存款利率比照現行公教存款，比一般薪資存款利率高8.4倍，一年可增加約NT5,600元利息收入。

第二項為提供優惠貸款方案，國軍官兵申辦「國軍輔導理財貸款」享薪轉帳戶加碼優惠，房貸利率1.39%起，免手續費，利率優惠少負擔，手續簡便省費用，線上申請貸款最快3分鐘完成，幫助國軍官兵輕鬆成家。

第三項為提供專屬手續優惠，以往民眾使用ATM及網路/行動銀行轉帳，每筆交易都需要額外付出費用。該行繼續提供國軍薪轉戶自動化設備跨行提款/轉帳手續費減免，是現行薪轉銀行中次數最多，讓國軍官兵筆筆皆省。

第四項優惠是提供國軍官兵投資理財權益，國軍官兵透過線上申購基金，單筆不限金額手續費2折，定期定額前6次手續費全免。此外，還可透過「智多新」智慧投資組合，多市場一起進場，分散風險賺取好報酬。

第五項是提供換匯優惠，除基金投資外，該行提供換美元減碼4分，有效節省換匯成本，讓國軍官兵投資外幣無負擔。因應疫情影響，更推出線上換匯美元減1分等外幣換匯優惠，不需至分行，透過線上換匯再存外幣，無須親自至分行辦理，也能體驗完整的零接觸理財服務。