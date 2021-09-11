近日，韓國政府對科技財閥下達整頓令，當地有網路雙雄之稱的Naver與Kakao現在是一片風聲鶴唳，雙雙股價從8日起可說是一路下修。對Kakao而說更是嚴重大失血，9月迄今才短短10天左右，整個財閥市值就縮水逾160億美元。

在韓國無人不知無人不曉，15年前以社交APP崛起，如今不可同日而語，事業群已包山包海的Kakao，不知何故惹到當地國會議員，且被指稱該財閥是貪婪的象徵。同時，在韓國政府配合查水表之下，外資與法人瘋狂出脫持股，才短短幾天光是母公司Kakao一家的股票，100億美元就此人間蒸發。

有人打趣說，過去三星包辦韓國人生老病死所有一切，但如今已被Kakao這家年輕財閥給取代。Kakao財閥急速膨脹下，上百家公司包括線上購物、行動支付、網約車以及其它科技類服務項目等。

以股價來說，Kakao在過去3個交易日，因利空衝擊狂瀉約17%。不過，自2020年新冠病毒開始爆發的3月低點，一直到2021年6月高點，Kakao已飆升6倍之譜，算是疫情受益者之一。

話說這陣子一直在整頓科技業者的中國大陸，由於中央下手重，使得當地科技族群市值更是巨幅流失超過1兆美元。不知道是不是有樣學樣，韓國政府宣稱是要保護消費者網路購買金融商品權益，因此目前也把棒子指向自己國家的金融科技業者。

Kakao財閥內，最近才剛上市的純網銀KakaoBank，以及網遊業務的KakaoGames股價本周也都重挫。至於另一個尚未上市的KakaoPay，因已進入IPO(股票初次公開發行)作業階段，因此外界擔心掛牌價可能會受到波及。

同時，另個難兄難弟的同業Naver，9月迄今的市值中，大概有45億美元已經消失不見。

韓國政府強硬地強調，網路平台與消費者之間應是公平對等的，並贊成立法約束這些金融科技公司。

不過，市場上大部分對韓國網路相關業者的前景還是相當樂觀，新出台的消保政策也有利業界長期發展。因此，里昂證券非但沒有對Kakao落井下石，反而強調維持買進評等。

這場韓國官方與民間大戰中，目前最新發展是，因中央認為網路公司不應該提供消費者汽車保單相關選購建議，而為了表達善意，Kakao財閥內的KakaoPay也決定先暫停各家汽車保險費比一比的選項服務。