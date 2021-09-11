11日是美國9·11事件二十週年，大陸環球網11日刊出中國人民大學國際關係學院教授金燦榮專訪。他說，美國戰略人士認為，9·11事件最大受益者是中國，不能說他錯，有點道理。9·11之後，美國主要精力放到反恐上去了，對中國的圍堵少一點，但如果一定要說「最大受益者」，可能是伊朗。

金燦榮說，1979年伊朗伊斯蘭革命後，作為「什葉派大本營」的伊朗在整個世界都很孤立，整個遜尼派世界排斥伊朗，美國也拉攏西方孤立伊朗。在很長一段時間內，伊朗處境艱難，面臨戰爭，經濟困難。

但美國在「9·11」事件後所犯的錯誤幫助了伊朗，美國先是幹掉了伊朗的宿敵海珊，又在伊拉克搞西方民主投票，60％人口都是什葉派的伊拉克成為了伊朗的勢力範圍。之後，伊朗勢力範圍從波斯灣往西擴張，從伊拉克到敘利亞和黎巴嫩，直抵地中海，形成了「什葉派新月地帶」。另外進入本世紀後，油價瘋漲。美國資本炒油，從經濟上幫助了伊朗。

所以一定要說誰獲益最大，伊朗排第一。我們不否認中國有所受益，但不是「最大受益者」。

金燦榮指出，美國現在把中國當對手了，如果接下來搞「大國競爭」，中國將會面臨全方位的壓力。

以前中國過著很窮的日子，美國就放心。美國最喜歡中國幹什麼呢？中國人都做農民工、當打工人，天天給美國做襪子、做家具。但這個不行，人民要發展，14億人要發展，光做襪子有什麼利潤？肯定要先做電視機，之後要做高鐵，做潛盾機，然後再做大飛機、機器人，高端機床。這是必然的，但美國不接受了。

所以中美的根本矛盾就是中國有發展的權利和願望，而且做得還不錯，但美國不接受，這是根本的問題。

金燦榮指出，面對中國崛起，美國不接受，中美矛盾就上升了。來自美國的壓力很大，中國一定是有一段時間很難受，因為壓力是全方位的。事實上，川普政府和拜登政府都在搞一個「全政府對華政策」，不許政出多門。所以中國現在壓力挺大，但不用害怕，中國能扛得住。

最關鍵的就是穩穩當當地發展，解決各種矛盾，美國的壓力中國能扛住。從長期看，中美的競爭是世紀博弈，他覺得中國勝算還是挺大的。

金燦榮稱，美國現在基本上把中俄當主要對手。拜登在1月20日就任總統後說過，俄羅斯是美國最大威脅，中國是美國最大戰略競爭者。他對中俄是有所區分的。從美國角度來講，普丁領導的俄羅斯對美國威脅比較直接，所以美國被迫應對，但長期看中國是主要對手，所以美國第一層面的對手主要是中俄。

美國第二層面的對手就是伊朗、北韓、敘利亞、委內瑞拉、古巴、玻利維亞等一系列左翼政府。

第三層面還要關注可能會搖擺的國家，比如巴西，如果盧拉再次當選，美國就得擔心。

第四層面，美國對一些盟友不放心，其中有一些跟美國也是經常叫板。