新北板橋某幼兒園群聚及社區感染迄今已有27例確診，雙北昨請防疫假學生數暴增到1萬203人，新北市長侯友宜今上午至華江抽水站視察璨樹颱風防汛工程整備工作時回應，新北對停課有標準作業程序，學生居隔會採預防性停課，PCR陰性才復課，所以昨有13所學校、5220名學生復課，呼籲民眾不要亂、不要慌。

侯友宜說，新北市今仍有5所學校2262名學生停課，市府也會持續篩檢、擴大匡列、採檢，隨時採取預防性的停課，讓孩子們在校園的生活是安全的，守住這一波的Delta病毒來襲，阻斷社區隱形傳播鏈。

侯友宜表示，新北一定會扛起所有的責任，全力迎戰，用戒慎恐懼、步步為營、快速的反應，強調在基因定序結果未出來前，第一個時間就視同Delta病毒，全力的擴大匡列跟採檢，進行社區的清消及隔離，跟病毒競賽。

對於醫師王任賢認為，新北應比照屏東緊急來接種疫苗，以阻擋Delta病毒，侯友宜說，他跟市府團隊會努力好好做事，守住疫情是現階段最重要的事，最近又有一批疫苗來了，我們就趕快施打，讓全國疫苗施打覆蓋率能夠大幅提升。