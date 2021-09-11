今是911事件20周年，東華大學教授施正鋒於研討會表示，目前大局底定，美國已認為自己不再獨霸，必須面對中國。拜登曾提到台灣類似北約盟邦地位，施提醒，台灣仍要小心，當美國認為重大利益改變時翻臉跟翻書一樣，美國兩次和阿富汗簽協定都把阿富汗當做北約盟邦，故台灣還是要天助自助，拜登昨與習近平通話重申「一中政策」，這是美國在三大公報後的主軸「放屁安狗心」能應付就應付。

台灣國際戰略學會今早（11）日舉辦「911事件20周年與美中台戰略轉型」座談暨新書發表會。施正鋒分析，拜登政策是「歐巴馬2.0」，仍是傳統民主黨自由主義路線，或自由式的國際主義，但在軍事、氣候變遷、民主人權理念三個戰場會與北京「選擇性交往」，軟硬兼施。

施正鋒認為，拜登從越戰任參議員到副總統至今，是從鴿派轉變為鷹派，現在是溫和派，且相當不信任職業軍人，喜歡用自己的人。由於拜登愛現，幕僚低調且不敢跟他頂嘴。另外，拜登是典型政客，政治敏感度相當強，視民意見風轉舵，因此台灣掌握美國人的民意變得很重要。

施正鋒強調，拜登曾提到台灣類似北約盟邦地位；即類似日本、南韓有簽「防衛條約」，台美則沒有防衛條約，「但即使有（防衛條約）又如何」，還是要小心，當美國認為重大利益改變時翻臉跟翻書一樣，美國兩次與阿富汗簽協定都把阿富汗當作北約盟邦，所以台灣還是要天助自助。拜登昨與習近平通電話重申回到「一中政策」，這是美中三大公報後的主軸，即「放屁安狗心」，能應付就應付。