樂天桃猿11日宣布18日將邀請「柔道女王」連珍羚擔任開球嘉賓，但這次她不是站上投手丘，而是在打擊區擔任打者，搭配樂天女孩一起為中職「柔」出好球，轟出柔道全壘打。

連珍羚是我國近年來女子柔道最強好手，畢業後留在日本受訓是因為日本的教練一直很看好她，幫她爭取到這樣的機會在日本發展，過程中，連珍羚發現日本人的技巧訓練各方面都很棒，因而想要留在日本訓練，許下自己有一天能在奧運拿到奧運獎牌的心願。

連珍羚是台灣第一位在大滿貫賽事系列獲得金牌的柔道選手，在決賽擊敗杜塞道夫大獎賽的銅牌得主Jovana Rogic，成為中華隊史上第一位在大滿貫系列賽事中獲得金牌的選手。目前效力於小松製作所的柔道職業隊，是台灣柔壇第一位旅日職業選手。

雖然這次東京奧運，連珍羚止步女子57公斤級16強，讓她淚灑武道館，但她說：「會在柔道一直摔到不想摔為止」，認真看待每一次比賽，用心推廣柔道賽事，成為連珍羚的座右銘。