面對明年縣市長選舉，傳出民眾黨打算出奇招，派出「學姊」黃瀞瑩當刺客挑戰選新北市長，新北市長侯友宜今上午至華江抽水站視察璨樹颱風防汛工程整備工作時僅表示，「謝謝大家關心，我們都非常的歡迎，我們好好努力做事。」

對於「學姊」黃瀞瑩可能挑戰新北市長選舉，新北市長侯友宜（左2）至華江抽水站視察璨樹颱風防汛工程整備工作時未多作回應。（新北市消防局提供）