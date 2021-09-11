傳「學姊」黃瀞瑩當刺客參戰新北市長 侯友宜這樣說 11:392021/09/11 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照／葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面對明年縣市長選舉，傳出民眾黨打算出奇招，派出「學姊」黃瀞瑩當刺客挑戰選新北市長，新北市長侯友宜今上午至華江抽水站視察璨樹颱風防汛工程整備工作時僅表示，「謝謝大家關心，我們都非常的歡迎，我們好好努力做事。」 對於「學姊」黃瀞瑩可能挑戰新北市長選舉，新北市長侯友宜（左2）至華江抽水站視察璨樹颱風防汛工程整備工作時未多作回應。（新北市消防局提供） 誰說是「五倍券」？ 他打臉蘇貞昌：把人民當笨蛋 Delta病毒入侵是否升三級警戒？侯友宜這樣說 #學姊 #黃瀞瑩 #新北市長 #刺客 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳金芳快評》黃承國就這樣退了？ 11:562021/09/10 快評 現任菲國總統爭議不少 仍擁有高人氣！學普丁掌權 杜特蒂明年角逐副總統 04:102021/09/10 焦點要聞 葉毓蘭》條子鴿事件澄清 10:082021/09/10 社會 家長恐慌 雙北逾萬學生請防疫假 04:102021/09/11 焦點要聞 疫調驚爆 北市2教師 與裝潢工足跡重疊 04:102021/09/11 焦點要聞 嘉市授權補習班 可預防性停課 04:102021/09/11 地方新聞 正國會拋2022全面初選 林錫耀指須討論 04:102021/09/11 政治要聞 7600學生請防疫假 新北13校今復課 04:102021/09/10 焦點要聞 籲侯友宜邀王必勝進駐協助 媒體人嗆：民進黨又來了 15:172021/09/10 政治 空戰交鋒 朱訴求改變 江諷在哪裡 04:102021/09/11 政治要聞 頻被點名2022選新北市長 林佳龍：目前完全沒想選舉問題 15:212021/09/10 政治 政治熱門新聞 波蘭為何捐贈台灣40萬劑AZ？ 駐台代表親曝原因 - 政治 柯文哲批中央「疫苗買來打一打不就解決了」 蘇貞昌10字回應 - 政治 促轉會擬拆中正紀念堂蔣公銅像 蘇貞昌回應了 - 政治 頭條揭密》三星堆考古大驚奇 改寫中華歷史源於黃河流域理論 - 政治 徹底落實轉型正義 中航榮譽董事長彭蔭剛建言：總統府、台北賓館一起拆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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