5年來第一個強颱璨樹來襲，本週末將影響台灣最劇，台中市長盧秀燕11日上午9時前往應變中心聽取水利局簡報時表示，市府已成立三級應變中心加強防颱，市民應提高警覺做好防災準備，市府將持續監控水情，整備各項防災物資與人力，守護民眾生命財產安全。

盧秀燕指出，璨樹颱風逼近，台中市府已成立三級應變中心加強防颱，從中央氣象局資料顯示，這是5年來第一個強烈颱風，雖從台灣東邊擦身而過，但其屬強烈颱風且暴風半徑廣闊，仍有可能涵蓋台灣，雖然中心點不會登陸台灣，但台中不排除會在陸上颱風警報內，因此不能掉以輕心，會密切觀察。

盧秀燕表示，颱風北上過程有幾件事須提醒民眾，因璨樹颱風為強颱，若住家附近及公共場域有容易鬆落的物品務必要卸下或紮緊；此外，颱風過後外圍環流將會造成部分地區豪大雨，台中市有幾個區域位在山區，颱風過後要更加留意，若有停班課等攸關市民權益的訊息， 都會適時在各資訊平台宣布 ，請市民密切關注。

水利局長范世億指出，根據中央氣象局資料顯示，璨樹颱風通過北台灣後，外圍環流所帶來的雨量對台中市有較大威脅，預計9月12日將帶來較大雨勢，目前水利局已整備好各項防汛資材，包括抽水機251台、沙包2萬包及防水擋板375片，民眾若有沙包需求，可就近至所在地區公所領用。

此外，防汛鼎塊分別放置在中科廣福路、中彰快速道路下及三河局烏溪倉庫，以便就近臨時調度，台中市大里溪沿岸5座大型抽水站也已整備完成，人員皆進駐待命中。