台北市長、民眾黨主席柯文哲未來動向備受矚目，今日有媒體報導指出，民眾黨打算派北市府副發言人黃瀞瑩進攻新北市，削弱現任市長侯友宜參選總統的正當性，也為柯未來參選總統鋪路。北市議員游淑慧直言「這是奇想也是亂想」，若因黃外表亮麗就推派參選，這是在消費學姐且輕視新北選民。

游淑慧指出，如果民眾黨真有推派「學姐」黃瀞瑩去選新北市長的想法，這不但是奇想而且是亂想，代表民眾黨物化女性消費女性，以及輕視選民的態度，民眾黨支持學姐去新北市，到底是因為她的能力跟歷練足以當縣市首長，還是說不出理由只因看她外表亮麗、可以吸睛？

「這是在消費學姐而且是在輕視新北市選民！」游淑慧批評，如果只因外表這個理由，就把一個人推派為縣市首長的候選人，尤其是在直轄市，根本是消費個人和輕視選民，若柯文哲真的看中學姐能力，不妨先換掉一個副市長讓學姊來實習，也批評民眾黨別再亂拋議題玩弄選民。