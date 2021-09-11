新北市某幼兒園群聚案，各界猜疑埃及爸就是這起事件的傳染源，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前無法確定是境外或國內染疫，會盡量做基因定序釐清感染途徑，但不會回頭匡列當時與埃及爸搭同班機入境的旅客，因為即便有確診者都已不具傳染力。對此，腎臟科名醫江守山直言，「這樣子疫調真的不會死嗎？」

江守山昨（10）日於個人臉書粉專《江守山醫師》分析，當時搭乘同班機入境的旅客，指揮中心說即便有確診者，研判都已不具傳染力，因此不會回頭再去匡列，「但這樣子疫調真的不會死嗎」？

江守山認為，這樣的疫調方式真的太危險了，若同機不只埃及爸、埃及爸親哥及表哥染疫，就算都是無症狀感染者，解隔離後難道就不會感染家人及同事嗎？此時應匡列同機旅客，並進行PCR篩檢及抗體監測，任何陽性需要擴大匡列其家人及同事，才能找到隱形傳播鏈，絕不能因為現在病毒量低，就推測當時不具傳染。

江守山說，疫調的同時，應盡快確認在邊境口水快篩、居隔篩檢，甚至是最後的PCR採檢，中間過程是否有問題，導致偽陰性比例偏高，尤其是對Delta變異株檢測是否還有效？若無法使用有效的產品守護國門，就會產生虛假的安全感。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。