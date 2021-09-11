新北市政府警察局中和分局在林口區頂福81號鐵皮屋內查獲製毒工廠，林口分局主動報請新北市政府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，決議強勢處置，展現公權力執法決心。

中和分局於110年8月10日在林口區頂福81號2樓鐵皮建物內，查獲郭嫌等7人涉嫌違反毒品危害防制條例；並扣得毒品、製毒原料及器具等相關證物，相關涉案人均依法送辦。

鐵皮屋當製毒工廠，新北市府配合林口警硬起來全拆了。(林口分局提供)

林口分局於案發後立即提報新北市政府公安聯合稽查小組，由市府拆除大隊及本分局到場同步實施聯合稽查，確認違建事實明確，並潛藏公共安全危機，列入優先排拆目標強制執行，因屋主懼於市府強制拆除該犯罪場所的決心，及委託公家單位拆除還得負擔相關費用，已於近日僱工拆除違章鐵皮屋頂。

鐵皮屋當製毒工廠，新北市府配合林口警硬起來全拆了。(林口分局提供)

警方呼籲，地主不應將所有土地違建並出租給不法分子，造成社會治安疑慮，將持續加強查緝犯罪行為，並結合「第三方警政」概念，透過市府公安聯合稽查有效斷絕毒品犯罪。