義大利數據保護監管單位周五指出，已要求社群媒體巨擘臉書(Facebook)對於其新推出的智慧眼鏡提出澄清說明，以評估該產品是否符合隱私法。

臉書的智慧眼鏡是與雷朋眼鏡(Ray-Ban)母公司EssilorLuxottica合作創造出來，讓使用者能聽音樂、打電話、拍照和拍攝短視頻，並且透過臉書的相關App進行分享。

義大利監管單位Garante表示，已呼籲愛爾蘭的數據保護辦公室(DPC)，對臉書要求澄清問題。臉書歐洲總部位於愛爾蘭，受到愛爾蘭數據單位的監管。

義大利當局表示，希望了解臉書為偶爾想拍照的人，特別是兒童，而採取的保護措施，以及匿名收集數據的系統，還有連結到智慧眼鏡的語音助理功能等進行瞭解。

臉書發言人表示，人們對新技術有疑問，臉書將與愛爾蘭數據保護單位DPC合作，分享臉書如何將隱私融入眼鏡產品的設計和功能中，讓使用者和周邊的人都安心。

臉書將透過愛爾蘭DPC回答義大利監管單位的問題，期待與歐洲監管機構繼續合作。