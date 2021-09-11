《國際產業》福斯開發自駕軟體 盼更多汽車夥伴加入 11:432021/09/11 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福斯集團執行長迪斯(Diess)告知媒體，福斯願意與其他汽車製造商一同開發軟體。 福斯目前已經將各部門的軟體單位，匯聚到CARIAD單一部門，集中火力，希望能與特斯拉(Tesla)和Alphabet一較高下。 迪斯對明鏡周刊表示，作業系統和自動駕駛軟體的開發需要很高的一次性成本，因此儘量讓更多汽車製造商加入參與，是非常重要的。 執行長表示，「我們願意討論，並準備分享我們的平台」。 《國際產業》韓國立新法反壟斷 Epic Games要拿回Apple開發者帳號 最重要的行程留給家人 福斯商旅T6.1 Multivan推出多項財務方案 #軟體 #福斯 #執行長 #迪斯 #願意 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 T1聯盟》展現爭冠決心 高雄海神簽下前ABL洋將MVP 17:542021/09/10 體育 立陶宛在台灣暴紅 駐拉代表：盼推動實質經貿關係 07:102021/09/10 國際 《電腦設備》樺漢8月營收雙升登同期高 Q3拚雙位數成長 10:192021/09/10 財經 《半導體》結盟國際大咖 新唐MCU布局跨大步 13:092021/09/10 財經 看好安平港觀光 南仁湖宣布投資逾百億建綜合度假城 12:392021/09/10 生活 《國際產業》法院裁定應放寬App Store支付規定 蘋果大跌逾3％ 10:192021/09/11 財經 氣候變遷＋疫情衝擊 台灣的智慧農業煉金術 04:102021/09/11 財經要聞 斥資111億 緯創新竹AI園區蓋廠 04:102021/09/11 財經要聞 《類股》資服廠8月營收：精誠連6月創同期高、東捷資訊年增4成 08:542021/09/10 財經 竹科企業董事會績效評估 當前要務 04:102021/09/11 金融．稅務 新版生醫條例 再造生技十年榮景 04:102021/09/10 財經要聞 財經熱門新聞 華為公主最後判決快了 知名品牌先遭陸開鍘 - 財經 台積電驚天一砍 供應鏈GG了？1數字曝內情 - 財經 傳統五金行竟超車特力、寶雅 營收成長全靠1招 - 財經 中鋼是蔣經國留下的禮物 謝金河爆「中國鋼鐵」命名內幕 - 財經 陸房產巨頭快爆了 謝金河：像鐵達尼號撞冰山前警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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