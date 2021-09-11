福斯集團執行長迪斯(Diess)告知媒體，福斯願意與其他汽車製造商一同開發軟體。

福斯目前已經將各部門的軟體單位，匯聚到CARIAD單一部門，集中火力，希望能與特斯拉(Tesla)和Alphabet一較高下。

迪斯對明鏡周刊表示，作業系統和自動駕駛軟體的開發需要很高的一次性成本，因此儘量讓更多汽車製造商加入參與，是非常重要的。

執行長表示，「我們願意討論，並準備分享我們的平台」。