身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲將屆滿兩任，近日傳出不排除2022選高雄市長，後民眾黨雖否認此事，但最新消息再傳出，柯營布局縣市長的「戰隊」隱然成形，特別是女戰將「蓄勢待發」，可能搶攻縣市首長大位。

根據《鏡週刊》報導，柯營縣市長布局，台北是由北市副市長黃珊珊出征，新竹市則屬意立委高虹安，基隆市是立委邱臣遠，北市副市長蔡炳坤可能投入台中或南投，立委蔡壁如則被點名回家鄉屏東縣，基層也有呼聲希望立委賴香伶投入苗栗或鄰近的竹縣一戰。有黨內幕僚形容，「女將戰隊」隱然成形。

至於柯文哲日前傳出將考慮參選高雄市長，甚至還說要選就提前請辭，如果選上就不選總統等內容，民眾黨發言人蔡峻維隨後即嚴正駁斥此消息，並稱柯文哲市長並不會拋棄台北市民、辭職參選其他縣市等等。

柯文哲6日於防疫記者會曾直言，「我們在聊天，什麼題目都聊天過，但有需要在網路上推播做新聞嗎？」他說，看手機有自己要去選高雄的推播廣告新聞，他認為，今天老百姓最關心Delta到底突破的什麼程度？新北幼稚園感染有沒有擴散到台北市？110萬封簡訊是不是該罵一罵？甚至調查局筆錄外洩問題。柯說，我們都要做好自己的事，當然政治上有攻防，但是玩過頭不對。