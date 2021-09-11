強烈颱風璨樹來襲，中央氣象局發布陸上海上颱風警報，行政院長蘇貞昌今（11日）上午主持第三次工作會報。（葉書宏攝）

強烈颱風璨樹來襲，中央氣象局發布陸上海上颱風警報，行政院長蘇貞昌今（11日）上午主持第三次工作會報，蘇貞昌聽取簡報後特別關心高雄澄清湖水庫蓄水量下降幅度相當大，他表示，如果沒有必要，水庫的水飽飽的還是比較好，因為抗旱太痛苦了。

蘇貞昌今（11日）上午與屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣副縣長王志輝、宜蘭縣長林姿妙視訊，徐向蘇建益說，花蓮對外交通部分恐有落石，盼預警監控可以提早做好準備；颱風帶來強風豪雨又沿著海岸線，花蓮海岸線又很長，對於農產將產生影響，中央可以多加協助。

蘇貞昌表示，感謝縣市首長在第一線指揮防災，這一次因為颱風路徑有變化，第一線所有同仁、各部位都要密切注意；颱風從東部來襲，預測雨勢會加大，針對鐵路、公路等，交通部要嚴加注意行車、工地、邊坡，隨時要有因應狀況。

受到極端氣候影響，以往可能不會發生土石流區域發生，甚至沒有雨勢也發生土石流，期待農委會、水保局等單位，如今科技很厲害，衛星影像、AI等判讀，相關技術要用到災害應變。

蘇貞昌特別詢問，「高雄澄清湖水庫僅剩下43%蓄水？」經濟部官員回應，澄清湖水庫因有收納周邊排水蓄水，為了預防周邊排水安全，澄清湖水庫滿水位247萬噸、目前是114萬噸，有足夠空間，無論供水、濁度應變都準備好。

蘇貞昌表示，其他水庫都沒有降得如此多，去年都高興颱風沒來結果缺水，最後水庫用水不足，至今年5月還在抗旱，如果沒有必要，水庫的水飽飽的還是比較好，因為抗旱太痛苦了。