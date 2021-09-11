北斗鎮公所搶在中央發放5倍券之前，率全國之先加碼發放500元現金紓困金，今天起一連3天發放。（謝瓊雲攝）

補班補課日，這個小鎮一點也不blue！彰化縣北斗鎮搶在5倍券發行前，豪氣狂撒1700萬元，搶先加碼發給全鎮鎮民每人500元現金紓困金，11日起一連三天定點發放，有人代表全家12名親友，一口氣領走6000元大紅包，笑得合不攏嘴。

北斗鎮長李玄在表示，去年北斗鎮沒有跟進發放紓困金的行列，今年獲得代表會全體支持，從決議到實際發放，只有兩周時間，希望用高效率的行政，讓民眾在疫情嚴峻當下，領到現金紓困更有感。

北斗鎮民一早就到活動中心排隊準備簽領500元現金紓困金。（謝瓊雲攝）

北斗鎮民設籍者共有3萬3350人，為了讓發放作業更順利，公所事先印製通知單送到各家戶，也呼籲民眾家戶派1人代表代領，節省領取紓困金的作業時間與人力。

李玄在說，這次紓困金發放是人人有獎，未成年鎮民必須由監護人出面代領，採定點式發放，以各里辦公室或活動中心、廟宇廣場等地點為主。疫情嚴重衝擊到各行各業經濟，剛開學不久又即將過中秋節，很多家長要應付子女註冊費、學雜費支出，公所這筆500元紓困金雖不多，但也不無小補，希望鎮民們都能溫馨、開心過節。

北斗鎮民一早就到活動中心排隊準備簽領500元現金紓困金。（謝瓊雲攝）

北斗鎮公所指出，現金紓困金發放共由社政課編列社會救濟支出1800萬元，其中100萬元為行政作業費，日前已在代表會臨時會中決議通過，鎮庫經費有6000多萬元，發放現金紓困金，並不會排擠其他預算、亦不會影響到鎮務運作。