藝人安妮前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶，4年前佯稱要替「玖壹壹」等團體舉辦演唱會，向金主詐騙453萬餘元，歷審均依偽造文書罪判她1年4月徒刑，最高法院也駁回上訴，全案確定。

判決指出，趙崇伶2017年8月間，對外聲稱同年11月要在南港展覽館舉辦「玖壹壹在地人演唱會」，並偽造公司和「玖壹壹」所屬的工作室的合約，遊說李姓男子投資，李男信以為真，先後匯款100萬元、53萬元，後來卻發現根本沒有演唱會的消息，憤而提告。

趙崇伶另於2017年1月間，向倍思公司誆稱要舉辦韓國男子團體「BTOB」的演唱會，也同樣偽造公司與「BTOB」所屬經紀公司的合約取信對方，並聲稱獲利高達5成，倍思公司也誤信匯款300萬元，但遲遲等不到趙女提出匯款「BTOB」經紀公司的證明，才驚覺受騙。

一審台北地院認定趙崇伶犯行，詐騙李男、倍思公司共453萬餘元，依2次偽造文書罪判刑1年、8月，應執行1年4月徒刑；二審台灣高等法院維持一審判決，駁回上訴，全案再上訴，也遭最高法院駁回，全案確定。