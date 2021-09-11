學生會考時，可能因學習能力與臨場感影響考試表現，南投縣從國小到國中舉行五度學力檢測，規格比照會考形式，對校長、老師「治軍甚嚴」的南投縣教育處長陸正威，藉由實戰學力測驗，「學習氣氛和成績整個拉起來！」即使疫情期間線上教學，學生有無認真上課，模擬會考的學力檢測也可見真章。
陸正威今日上午到草屯國中視察學力測驗情況後受訪表示，學力測驗績最後可以達到增進教師對國、數、英、自、社五項學習領域教材分析能力，改進教師命題技術，發揮教學輔導功能。透過「學生能力檢測」結果分析，進行教師增能，改進教師教學策略，對校長、老師辦學評鑑也是重要依據，「連校長未來調動，學力測驗進步績效，也是參考的因素」。
「學生一年來的學習成績如何？學力測驗年度盛事就是最佳檢測」，陸正威說，南投縣教育資源不受城鄉影響，要給學生在校園擁有最佳教育資源，尤其疫情發生以來，學生從五月就沒有在學校實體上課，改在線上學習，現在九月開學了，可從學力檢測中掌握弱的項目，可能需要補救教學。
陸正威強調，九月開學以後，馬上進行學力檢測，希望了解孩子在停課期間，在學習上的疏漏，老師也會立即針對該部分進行個補強。
為了防疫中秋節不烤肉，但學生的考試要「考」出真成績，學力檢測還有一個意義，是讓孩子準備明年度的國中會考，以台灣目前狀況，除了重視孩子學習跟生活之外，仍很重視未來的升學。
陸正威直言，歷年推動校園學力檢測後，最近這兩年，大概每年在全國縣市的評比上都有顯著進步，今年尤其數學的成績進步最好，校長、老師們努力，還有家長督促，學生努力學習，經學力檢測了解老師教學上需要協助改善之處，學習的質量俱佳，減少會考時一試定江山的壓力。
南投縣從小五到國三，共有五次校園的學力測驗，陸正威說，從小五到國三這五個成績觀察點，成績是否每次都有進步全部掌握，五個學習線段，如果說都是往上線型，代表老師教學獲學生回饋，孩子狀況是愈來愈好，鞭策壓力奏效。
同樣的全縣大考試經驗，如果學生從月考到會考，成績愈來愈差，老師馬上發現，進而找出改善方法，小學到國中都有觀察值，一個學力測驗的觀察值難比較是否有進步，但經五度校園學測，經客觀鑑別度約可了解學生程度。
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