南投縣教育處長陸正威陸正威今日上午到草屯國中視察學力測驗情況。（盧金足攝）

學生會考時，可能因學習能力與臨場感影響考試表現，南投縣從國小到國中舉行五度學力檢測，規格比照會考形式，對校長、老師「治軍甚嚴」的南投縣教育處長陸正威，藉由實戰學力測驗，「學習氣氛和成績整個拉起來！」即使疫情期間線上教學，學生有無認真上課，模擬會考的學力檢測也可見真章。

陸正威今日上午到草屯國中視察學力測驗情況後受訪表示，學力測驗績最後可以達到增進教師對國、數、英、自、社五項學習領域教材分析能力，改進教師命題技術，發揮教學輔導功能。透過「學生能力檢測」結果分析，進行教師增能，改進教師教學策略，對校長、老師辦學評鑑也是重要依據，「連校長未來調動，學力測驗進步績效，也是參考的因素」。

「學生一年來的學習成績如何？學力測驗年度盛事就是最佳檢測」，陸正威說，南投縣教育資源不受城鄉影響，要給學生在校園擁有最佳教育資源，尤其疫情發生以來，學生從五月就沒有在學校實體上課，改在線上學習，現在九月開學了，可從學力檢測中掌握弱的項目，可能需要補救教學。

陸正威強調，九月開學以後，馬上進行學力檢測，希望了解孩子在停課期間，在學習上的疏漏，老師也會立即針對該部分進行個補強。

為了防疫中秋節不烤肉，但學生的考試要「考」出真成績，學力檢測還有一個意義，是讓孩子準備明年度的國中會考，以台灣目前狀況，除了重視孩子學習跟生活之外，仍很重視未來的升學。

陸正威直言，歷年推動校園學力檢測後，最近這兩年，大概每年在全國縣市的評比上都有顯著進步，今年尤其數學的成績進步最好，校長、老師們努力，還有家長督促，學生努力學習，經學力檢測了解老師教學上需要協助改善之處，學習的質量俱佳，減少會考時一試定江山的壓力。

南投縣從小五到國三，共有五次校園的學力測驗，陸正威說，從小五到國三這五個成績觀察點，成績是否每次都有進步全部掌握，五個學習線段，如果說都是往上線型，代表老師教學獲學生回饋，孩子狀況是愈來愈好，鞭策壓力奏效。

同樣的全縣大考試經驗，如果學生從月考到會考，成績愈來愈差，老師馬上發現，進而找出改善方法，小學到國中都有觀察值，一個學力測驗的觀察值難比較是否有進步，但經五度校園學測，經客觀鑑別度約可了解學生程度。