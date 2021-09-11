農業保險基金在璨樹颱風來襲的今天揭牌！「農業保險法」去年三讀後，農委會主委陳吉仲今天為規模百億的農保基金揭牌，並說明年擬開辦水稻收入保險，水稻收入保險的基本險理賠金額與天然現金災害救助一樣為每公頃1萬8000元，加強險的理賠金額將會更高。

據農委會統計，目前全台農業保險覆蓋率超過23％，但目前全台種植達2萬公頃的水稻卻仍無法加入保險，陳吉仲說，預計明年水稻收入保險開辦後，覆蓋率將達40％、直逼日本水準。

農委會農業金融局局長李聰勇說，目前規劃水稻基本收入保險保費為1000元左右，但農民只要登記就好，「保費全額由農委會負擔」，理賠的金額與天然現金災害救助一樣均是每公頃1萬8000元，加強險保費規劃為4000至5000元，但農委會會補助一半，他提及，不只因為天災，甚至因為盛產致使收入減少也會理賠。

李聰勇提及，目前瑞士再保險、慕尼黑再保險等國際再保公司也對我國農業保險有興趣。農委會輔導處處長陳俊言則說，如果明年水稻收入保險上路後，水稻的天然現金災害救助將改由保險理賠機制處理，但金額一樣是每公頃1萬8000元。