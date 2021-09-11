蒜頭是家中常見的辛香料，不少人買回新鮮蒜頭後，為了延長保存期限，習慣放入冰箱冷藏。日前一名網友在臉書提到，從超市買回蒜頭後，就將其放入冰箱冷凍，沒想到打算煮飯時，發現蒜頭一拿出來馬上變綠色，讓他趕緊po網詢問，是否還可以吃，釣出內行人出面解答。

一名男子在《廚藝公社》表示，2周前他的媽媽在超市買了一包蒜頭回家，為了防止蒜頭發芽、延長保存期限，便將蒜頭拆分成一粒一粒的，並裝進盒裡放入冷凍庫，豈料近日打算下廚時，將蒜頭拿出來後，蒜頭竟馬上變成綠色，原po不知此狀況是否為正常現象，便在臉書發文詢問。

對此，有內行人回應，從冷凍庫拿出蒜頭一定會變色，此為正常氧化現象，「可以吃，只是氧化了。不過氧化營養更好，預防氧化要泡油，氧化過的不要放太久，接下來就發霉了」、「放冷凍拿出來當然會變色，放冷凍拿出要馬上煮，不可以放」、「泡醋也會變成綠色，聽說這樣更好」。

還有人分享保存蒜頭的方法，「密封保鮮盒放冷藏，好幾個月都新鮮」、「現在的蒜頭正新鮮，裝在網子裡掛在陰涼、乾燥通風處，不淋雨、不直曬太陽就可保存很久，11月左右發芽期來了，怕發芽再放冷凍即可」、「蒜頭不要冰，放通風處就好，但如果真的很久才煮一次，分裝好放冷凍也行」。

而蒜頭究竟如何保存最佳，食品專家狄蘭尼（Alex Delany）在雜誌「Bon Appétit」的網站建議，購買大蒜時最好選「連皮帶蒂頭」的，使用前再按需求取用，且未食用的部分盡量保留外皮與蒂頭，有助於延長保存期限，而蒜頭存放於「乾燥、陰涼與通風」的室溫環境最好，放於冰箱冷藏庫並不適合，因濕度容易使蒜頭發芽。