板卡一線廠微星(2377)和技嘉(2376)8月都繳出亮麗成績，微星8月營收184.79億元，創今年單月新高，也是歷史單月新高，月增逾27％、並較2020年同期成長39％以上；而技嘉8月營收也不遑多讓達103.4億元，創同期新高，史上第四高，月增25%，年增48%。

因挖礦市場強勁需求以及GPU等關鍵元件缺貨以及物流等因素，顯卡第二季仍呈現供不應求，帶動市場價格續揚；9月開始已經陸續調漲通路提貨價格；第三季是主板傳統旺季，第四季雖將進入主板傳統淡季，但預期混合式工作／學習的新型態將興起，加上電競市場仍有升級換機的基本盤支撐，法人看好2大一線廠的H2營運。

微星在本周宣布高階商用觸控筆電，全新推出的Summit E16 Flip採用360度翻轉設計及16:10黃金比例的觸控螢幕，輕巧多變的使用模式滿足各種商務情境需求。最高搭載最新第11代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示晶片，並搭配Dynamic Cooler Boost全新散熱設計，風扇音量僅35分貝以下，沉靜中提供不間斷的高生產力！搭配專屬MSI Pen，手寫筆與簡報筆合為一體的多工設計為你創造更好的工作效率。全新Summit E16 Flip翻轉觸控商務筆電預計九月下旬上市。

技嘉在8月底宣布其AORUS Gen4 7000s SSD系列固態硬碟符合PS5 M.2擴充功能，技嘉科技通路解決方案事業群產品管理平台處長徐繼道表示：「以目前市場狀況，單一遊戲佔用100GB以上的趨勢已慢慢形成，受限於目前PS5內建可用空間的限制，玩家安裝幾款遊戲之後，可能就會出現容量吃緊的窘境。此時，PCIe 4.0 M.2 SSD擴充功能便有效解決玩家的困擾。AORUS Gen4 7000s SSD系列固態硬碟在外觀及速度及散熱片設計各方面皆符合PS5擴充規範輕輕鬆鬆便可安裝，而最高提供2TB的大容量，更可讓玩家在短時間內不太需要擔心遊戲儲存空間不足的問題。」