隨著疫情趨緩7月底降級後，遞延性買盤出爐，21世紀不動產企劃研究室指出，從六都8月份的交易量來看各區域解封後的房市狀況，台中市與台南市兩者動盪最為明顯，北部則影響不大，8月份受台灣民俗月(俗稱鬼月)影響，是房仲傳統的交易淡季，有許多「寧可信其有不可信其無」的買賣雙方都忌諱在此月份簽約、交屋等等，8月交易量也多少反應出區域特性。

台中市8月份表現可圈可點，達到10.27%的月增率，反應出台中民眾觀念較開放，不受台灣民俗月影響，而8月月增率最低的台南 (-26.37%)則為台灣最早的都心發源地，當地民眾多秉持傳統習俗，民俗月的相關禁忌及祭拜都做得十分到位，對於當月份的房產交易影響較明顯。

據中央大學台經中心8/27日公布的「未來半年購買耐久性財貨時機」與七月指數相比上升了2.85點(7月/114.05點)，表示民眾在疫情趨緩後增加看房、買房的意願。

綜觀全台有重大建設、科學園區、交通利多…等的區域，皆有機會掀起一陣移入置產風潮，例如桃園最近終於動起來的中壢體育園區、桃園區的中路特區、台中水湳特區與14期重劃區、台南永康東橋重劃區與高雄橋科所在的楠梓區等都擁有眾多房市話題。