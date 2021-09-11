新竹縣長楊文科召集竹竹苗3縣市首長、議長及主委召開竹竹苗合併升格第七都直轄市研商會議，在新竹市長林智堅缺席下，與會人士對竹竹苗合併都發表各自見解後，楊文科宣布達成6點結論。

楊文科表示，1、是對於執政黨想為特定人士量身訂做、因人設事，違背法治精神與程序正義，大家共同譴責。

2、竹竹苗為共同生活圈，是大家的共識，大家都支持竹竹苗三縣市合併升格為直轄市，竹竹苗產官學研人士，已提出「大竹苗科技生態區域發展願景」，應請執政黨參酌，這是大家的心聲。

3、如果新竹縣市合併升格為直轄市大家都不同意，請新竹市林智堅市長，提出升格為第七都直轄市的具體做法和理念，並請先跟新竹市民溝通取得共識後，3縣市再討論。

4、強烈建議財政收支劃分法修法，照顧全國民眾，提升生活福祉。

5、研議成立升格第七都直轄市推動委員會，請三縣市長、議長、立法委員為當然成員，全力推動。

6、歡迎各界熱心人士，多多提供寶貴意見，提供我們參考。