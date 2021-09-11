不少外送平台提供外送員「代付」服務，由外送員先墊付金額後，再向買家收費；不過就有不肖人士會1人分飾「買家」與「賣家」，等外送員先墊付金額後就失蹤，近日就有外送員遭詐騙，外送員事後發現賣家提供的貨品其實僅是香菸盒子，還有外送員發現裡頭竟是使用過的按摩棒；檢方目前已查出1名犯案女子並依法起訴。

不少外送平台有提供外送員「代付」服務，即外送員先代墊費用給賣家，之後向買家收錢，不過先前就曾發生多起外送員遭騙事件，據ETtoday報導，此次受害的外送平台LALAMOVE為了防範再次受騙，已將個人用戶設定上限金額2000元，企業用戶儲值代付建議只能5000元，不過近日又發生外送員遭騙事件。

檢方查出，1名年約30歲的周姓女子經常使用多支手機註冊外送帳號，並以「買家」身分向「賣家」購買遊戲點數卡等小額商品，不過買家、賣家都是她自己，她會以賣家身分到北市忠孝東路、敦化南路住處附近交貨；外送員先墊付金額後，卻再也聯繫不上買家，才驚覺受騙。

有外送員事後拆開包裝後發現，所謂的遊戲點數其實只是香菸盒內裝著衛生紙，也有外送員收到沾滿不知名屑屑的按摩棒，該按摩棒疑似還使用過，檢方查出該女子使用相同手法最少5次，不法所得近2萬元，已依詐欺罪起訴女子。