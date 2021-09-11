英國媒體《金融時報》指出，美國拜登政府正在考慮同意我國駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。駐美處政治組前組長趙怡翔今天受訪表示，越來越多國家把台灣視為台灣，也願意把台灣稱為台灣，這反映出世界趨勢，也是我們全民樂見的趨勢。

趙怡翔說，過去台灣有很多代表處是以中華民國或台灣為名，這幾年我們看到的是中國積極去改變現狀，將這些代表處名稱改為台北。某種層面上來看，如果今天有機會把部分館處名稱調整回去的話，也是符合維持現狀的做法。

對於駐美處更名可能引起中國的反彈？趙怡翔指出，無論是小到藝人曾經說過「我國」，或是大到台美的交往等等，我們不用大驚小怪，這是該做的事情也符合台灣人民期待。

趙怡翔說，未來如果有更廣闊趨勢，或更多國家採取這樣的思考，對台灣的未來會是有助益的。他也說，駐美處更名不會是一、兩天的構想，是大家充分交流討論的結果。