11日是美國9·11事件20週年，大陸環球網11日刊出中國人民大學國際關係學院教授金燦榮專訪，他說，9·11之後的20年，反恐成為美國外交重點，原本用於民生的資源被用於反恐，社會治理出現嚴重問題，以致於美國「內傷」挺重美國「內傷」和「外傷」都挺重，但可惜，拜登不是好醫生。

金燦榮認為，「內傷」部分，第一，在政治決策過程中，華爾街有著超出比例的影響，導致整個國家經濟結構偏向金融資本。

第二，基礎設施現狀糟糕。坦率來講，美國「鐵公機」（地鐵、公路、機場）布局較為合理，但基本都建成於上世界30年代，到現在快90歲了；多個城市供水、供電、通信系統非常老化。而中國的通信系統基本都是太陽能光伏、光纜，並且美國的光伏覆蓋率沒有中國高，其中一部分還是銅纜，美國的通信基地台也只有40萬個，連中國的1／20都不到。由於資本被華爾街壟斷，無法投入到基礎設施上去，也導致美國的製造業無法恢復。

第三，貧富分化趨於嚴重。1980年時，美國五百強CEO的平均工資是白人白領工人平均工資的80倍；到2000年變成了450倍；2020年，這個數字變成了700倍。

第四，種族矛盾激化。在上世紀六七十年代黑人民權運動後，美國的種族矛盾有所緩解，但近年又重新激化，特別是2016年川普執政後。另外，還有社會犯罪率上升、槍支毒品氾濫等問題。總之，美國社會這些問題本來就存在，但在美國耗費大量資源去反恐後，這些問題、矛盾更突出了。

金燦榮說，「外傷」層面，美國的「雙標」損害其國際公信力，「美國優先」政策削弱了其與盟友的關係。

金燦榮表示，今天美國出現的很多問題要溯源到1971年，當時美國總統沒與盟友商量，直接宣布美元與黃金脫鉤。以美元為中心的國際貨幣體系一定是有危機的，這在國際上留下了金融隱患，但對美國國內其實影響更大。

因為美元沒有黃金本位的約束，美國濫發美元，起初解決眼前問題，但導致了嚴重後果：產業空心化，因為金融業開始一枝獨大，華爾街權力越來越大，開始操縱各種領域、思想、政治；社會貧富分化，實體經濟越來越困難，社會矛盾激化。總的結論是，美國在1971年犯了挺大一個錯誤，這個錯誤讓美國病了。

金燦榮認為，其次，1991年12月25日是一個轉捩點。冷戰結束的標誌時間應該是1991年12月25日蘇聯解體。但直到今天，美國戰略界對冷戰的認識都是錯誤的，他們把冷戰結束的原因給搞混了。冷戰結束的結果確實是美國贏了，因為對手自我解體了，但冷戰結束的原因不是美國戰勝了蘇聯，而是蘇聯內部出了問題，送了美國一個勝利，所以美國人心態要正常，應該謙卑。美國那個時候應該做什麼？保持謙卑，三顧茅廬，請俄羅斯出山共治天下。那樣的話，美國今天的戰略處境會好很多。

金燦榮強調，但美國戰略界直到今天也沒有清楚認識，依舊傲慢，而傲慢則帶來內外問題。「對外欺負人」：首先欺負俄羅斯，把俄羅斯當戰敗國對待，欺負中國和盟友，欺負鄰居拉美國家。由於沒有蘇聯了，美國對內開始以市場化改革的名義剝奪中產階級各種福利，那麼就導致現在社會諸多矛盾。

所以回顧半世紀歷史，1971年和1991年都是重要轉捩點，而「9·11事件」讓美國病情加重。如果沒有「9·11」，美國的病症會發展得慢一點。但美國菁英層現在有個毛病，他把美國家裡內內外外的問題都歸咎於中國。美國自己把自己折騰病了，結果他要我們中國吃藥。於是中美關係必然下滑。

金燦榮強調，拜登政府還是技術官僚為主，他不是一個「好醫生」。「好醫生」應該是大戰略家，但現在美國沒有這樣的人。美國目前面臨的困境，坦率講需要「偉人」，需要極其有魄力的領導者才能解決。拜登挺自負的，他想做羅斯福，但能力搆不上。

其次，拜登所用的人中「書呆子」居多，特別是這一次阿富汗撤軍可以看得出來。他的外交官，包括國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文，理論上一套一套的，但行動不行、執行力不行。紙上談兵很厲害。直覺面對美國現在的問題，拜登沒有答案，沒有藥方。