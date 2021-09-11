台20線93K~98K＋700勤和至復興路段因8月7日水災造成明霸克露橋部分橋面板流失，公路總局甲仙工務段上月底以涵管便道緊急搶通，受到璨樹颱風影響，預估本周末雨量將達豪雨等級，該路段已指派搶修機具進駐待命並由保全人員守視警戒，並將於今天下午1時30分實施預警性封閉，若山區降雨影響用路人安全，也將提前啟動緊急封閉作業，以維護用路人安全。

公路總局甲仙工務段表示，目前明霸克露橋涵管便道作為緊急通行，其涵管便道抗災能力約僅可抵抗24小時雨量約50mm，本次雨量預估將達400mm以上，經桃源區區長謝英雄表示，復興以上3里2周備糧已整備完成，但仍柔性勸離三里居民下山依親，避免受困。

桃源區公所表示，目前已有12位桃源區洗腎病患撤離，另也協助特殊弱勢病患如施打胰島素之糖尿病患及接近預產期的孕婦於異地收容安置。

桃源區長謝英雄說，已指示目前留在復興以上部落民眾人數約400人，為提前可預知便道流失，請復興以上3里應預為提早撤離，下山依親，避免受困。

甲仙工務段指出，如便道因颱風過後受損，目前南橫東段往台東方向因施作明隧道工程已進行明隧道基礎工作，車輛無法通行，且此次南橫東端路段預估雨量將超過大豪雨等級，用路人通行風險極高，將不開放再次緊急通行，甲仙段已進駐搶修機具至各易致災路段，以期颱風過後能以最快速度儘快恢復用路人通行。