眼見湖人只想清出球員名額與薪資空間，就把馬克蓋索送去灰熊準備被買斷回西班牙，《The Athletic》湖人隨隊記者比爾歐蘭11日不禁痛批湖人管理階層作繭自縛，因為蓋索或許能跟韋斯布魯克完美搭配，卻因蓋索與湖人高層之間陷入矛盾走人。

比爾歐蘭指出，湖人上季突然引進德拉蒙的做法，讓馬克蓋索相當憤怒，因為他在去年加盟湖人前夕，獲得湖人管理階層允諾擔任先發中鋒，沒想到德拉蒙來了之後，蓋索竟然變成湖人第3中鋒，不僅上場時間大減，甚至經常坐冷板凳。

其實在德拉蒙加盟湖人之前，馬克蓋索擔任湖人先發中鋒的戰績是24勝11敗，在德拉蒙成為湖人先發中鋒之後，湖人戰績變成18勝19敗，充分證明蓋索的重要性與場上貢獻度，遠比湖人管理階層想像地好，可惜雙方關係卻已崩裂無解。

結果湖人上季錯誤的補強策略，最後變成不留德拉蒙，也把馬克蓋索送去灰熊，甚至還夾帶選秀權與現金，湖人完全沒有打算修補雙方關係，只想趕緊用虧本生意送走蓋索，接著就看補進霍華、狄安卓喬丹兩大中鋒後，湖人內線問題是否真正有所改善了。