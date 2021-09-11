美國網球公開賽進入到最後階段，女單決賽確定由英國18歲小將拉杜卡努(Emma Raducanu)對決加拿大19歲小將費南德茲(Leylah Fernandez)，這次的結果可說是跌破外界眼鏡，竟然是由兩位「小妹妹」來爭奪冠軍，不過也增添了比賽可看性。另外在男單部份就沒有意外了，早前麥維德夫(Daniil Medvedev)率先殺進決賽。

麥維德夫以6：4、7：5、6：2直落3擊敗加拿大歐格阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)，本屆美網僅失1盤，相當有機會拿下冠軍，不過在稍早他決賽對手也出爐，就是世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，喬柯維奇以4：6、6：2、6：4、4：6、6：2戰勝強敵小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，以大滿貫27連勝之姿闖進決賽。

同時喬柯維奇還要挑戰生涯第21座大滿貫金盃，並向「年度大滿貫」發起衝擊，因為他今年已斬獲澳網、法網以及溫網冠軍，對他來說這次的美網金盃非常重要，不過擋在他前面的麥維德夫這次也是以超強狀態晉級，不僅整個賽事僅失1盤，他從溫網至今的戰績是17勝2敗，相信兩人在男單決賽的對決肯定精采萬分。

喬柯維奇4強對小祖維瑞夫，報了東京奧運一箭之仇，小祖維瑞夫在奧運擊敗喬柯維奇讓他無緣「年度金滿貫」，但這次他可沒讓步，雖然讓出兩個4：6，但贏下的三盤非常輕鬆，分別是6：2、6：4、6：2，展現球王強大氣場晉級，而這次除挑戰年度大滿貫，若拿下美網冠軍，就能超越費德勒(Roger Federer)和納達爾(Rafael Nadal)，成為最多大滿貫金盃得主！