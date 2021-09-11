"I realize that there's probably nothing I could've done to prevent what happened. I've come to terms with that."



Vaughn Allex former American Airlines gate agent speaks about the guilt he feels for allowing hijackers onto Flight 77 on Sept. 11 2001. https://t.co/qabkKxf6WD pic.twitter.com/HYj7VXTVRK — ABC News Live (@ABCNewsLive) September 10 2021

2001年9月11日，恐怖分子脅持2架客機衝撞紐約世貿中心。時隔20年，澳洲廣播公司新聞網（ABC News）採訪當時華府杜勒斯國際機場的票務員亞列克斯(Vaughn Allex)，披露其如何在不知情的情況下協助2名恐怖分子登機，進而促成近3000人死亡的恐攻事件，並因此懊悔20年。

亞列克斯永遠不會忘記那2位前來櫃檯尋求協助者的面孔。2001年9月11日，亞列克斯在杜勒斯國際機場工作；當時2名男子神色匆忙地跑進航站大廈，他們看起來迷路了，並走向亞列克斯的櫃台。

沙列姆．哈茲米（Salem Al-Hazmi）和納瓦夫．哈茲米（Nawaf Al-Hazmi）兩兄弟當天報到的有點晚，他們前面還有2位頭等艙乘客等著報到登機。不過，亞列克斯沒有替兩人重新安排機位，而是讓其登上美航77號班機；殊不知，這個決定讓他背上20年沉重包袱。

「整個登機程序都很奇怪。這兩兄弟一個有點粗魯，另一個則站在他身後數步之遙的地方，並引起我注意。站得較遠的男人像是在跳舞，雙腳不斷的動，還張著嘴笑不斷環顧四周。我當時想著，這傢伙大概沒搭過飛機才這麼興奮」。

他表示，「當我們完成安檢後，我看著他幾分鐘，他對我們要求閱讀的內容毫不感興趣。只是笑著、跳著舞，一個站在原地，一個不停跳舞，這讓我在他們機票加註標記，以提醒人員注意安全」。

更讓他自責的是，就在前一天，他長年的同事兼好友正是因為他的建議才搭乘美航77號航班，中途在洛杉磯轉機，機票還是他幫忙填寫的。隔天，他的好友開心拿著他開出的機票登機，隨後電視就傳出恐攻的消息。

他回憶，我建議她改搭美航77號班機，「這是更好的航行，橫貫大陸，你可以享受一部電影、一頓飯，整個過程很輕鬆。她回道，這聽起來很讚，但自己沒有處理過機票，問我能幫忙嗎？所以我就幫她開了由杜勒斯到洛杉磯的機票，然後轉機返回拉斯維加斯。第二天，她拿著我寫的機票搭上飛機」。

911恐攻讓亞列克斯深受打擊，他悲傷的離開杜勒斯國際機場。「我不知道當天晚上和隔天早上，我會失去朋友、旅客、機組同僚。我認識所有機組員，我和他們共事多年。直到聯邦調查局(FBI)找上我，我才知道我協助登機的2名旅客是劫機犯，我才知道我參與了恐攻」。

2001年9月12日，亞列克斯被叫進上級辦公室，2名FBI走過來遞給他一份旅客清單。「我看著名單，發現我協助登機的2人名字。我看著他說是我幹的，是我幹的嗎？FBI問我你做了甚麼，我回答這2人是我幫忙登機的」。

他表示，「FBI應該早就知道在找的人是誰，只是希望我能證實。換句話說，一直到9月12號，我才知道我在不知情下幫助2名劫機犯發動恐攻」。

內疚折磨了亞列克斯20年。即使今天，有些事他還是不想談，「我責怪我自己。如果我沒有幫他們上飛機，如果我對他們說你們來得太晚，改搭下班班機吧…….」。

多年來，亞列克斯的朋友都跟他說，你只是在盡你的職責，但他仍不能放過自己。直到2004年，他買到1本書。先前他曾接受911事件委員會訪問，報告出書後，他看到自己的名字出現在書中一段文字中，以及一段註解之中；當自己的名字與其他無辜者並列，他才意識到自己只是小人物，只是個受害者，他才真正的從內疚解脫。

亞列克斯於2008年從美國航空退休，現任職於美國運輸安全局（TSA）。「我和TSA同仁共事以來，一切都非常好，他們的工作就是確保每個人的安全，這很重要，而我是其中一個螺絲釘，我是TSA最快樂的人」。

2021年8月，亞列克斯回到杜勒斯機場，走過當年2名劫機犯跑步穿越的大門，回想著阿富汗戰爭，並看著阿富和撤出的難民走下飛機，穿過櫃台，如同當年劫機犯一樣，卻準備在美國重新開啟人生。