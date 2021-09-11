路透社援引消息人士報導，美國財政部本周會見了一些產業人士，以徵詢有關穩定幣（stablecoin）帶來的利弊和風險。

穩定幣是一種快速成長的加密貨幣，其價值與傳統貨幣連動。

華府決策者對於迅速擴張的加密貨幣市場感到震驚，其市值在4月突破2兆美元，創下了歷史新高。

根據產業數據網站CoinMarketCap，截至周五穩定幣市值約為1250億美元。目前尚不清楚哪些金融法規適用於這些相對較新的產品。

消息人士透露，美國金融監管機關正在努力了解加密貨幣給美國傳統金融體系帶來的風險和機遇，併計畫在未來幾個月內就此議題發布廣泛的報告。

美國財政部長葉倫在7月時表示，政府必須盡速採取行動，為穩定幣建立監管框架。

三位消息人士表示，財政部官員本周與金融業高層會面討論潛在的穩定幣監管問題，顯示美國政府正在加快相關計畫。

其中兩人表示，在本周會議上，其中一次在周五召開，官員們詢問穩定幣如果變得非常受歡迎，是否需要將穩定幣直接納管。與會者亦討論監管機構應如何降低過多人同時試圖兌現穩定幣的風險，以及主要的穩定幣是否應由傳統資產作為擔保。

美國財政部發言人John Rizzo發布聲明表示，財政門正在研究「穩定幣對用戶、市場或金融系統的潛在益處與風險」。未來財政部將在與範圍廣泛的利益相關者會面，包括消費者權益擁護者、國會議員和市場人士，以持續進行相關工作。