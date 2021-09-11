過去以《流星花園》中「道明寺」一角奠定偶像劇男神地位的言承旭，最近首度投身錄製選秀實境節目《披荊斬棘的哥哥》，一舉一動都成為話題。最新一集中言承旭不捨隊友歐陽靖被淘汰，在鏡頭前情緒崩潰落淚，哽咽喊：「怎麼會是你」，事後他也發文坦承上節目前不懂規則，才會在錄影時震驚。

言承旭最近跨行到選秀節目中拚組男團出道，原本給人神秘面紗的他，也因節目組長期拍攝實錄生活點滴，而表露出許多私下真性情，前幾集他便嚴肅跟隊友說：「不要再跟我講好聽話」，希望其他人可以誠實指出他在表演中有什麼問題，才能使大家上台時表現更好，讓其他男星一時愣住，而其他網友則讚言承旭個性坦率。

言承旭不捨歐陽靖離開節目。（圖／翻攝自前線娛樂微博）

新一集節目中，男星分組表演完第二次公演後，因部分成員得分較低不得不離開節目，言承旭得知同隊的歐陽靖被淘汰，忍不住悲從中來落淚，語帶哭腔問：「怎麼會是你？怎麼會是你要離開？」歐陽靖還反過頭安慰他：「高的人不應該哭」，但仍止不住言承旭潰堤的情緒。

言承旭發文。（圖／翻攝自言承旭微博）

言承旭之後受訪，強調是工作時很難可以遇到這麼好的團隊跟成員，所以才捨不得，說著說著便把頭轉向一邊槌桌，對這一切似乎是有苦說不出。事後他發文承認：「上節目前不知道部落規則...完全沒有面對離別的準備，長期緊密相處下來的情感，讓毫無心理準備的我『破防』了」，並自嘲知道自己哭不好看，「但在忙忙碌碌的社會中，需要情緒出口，一定會再相聚！」，粉絲安慰回：「加油！我們最棒的大男孩」。